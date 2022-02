Peaky Blinders 6, svelata la data di uscita dell'ultima stagione

L'ultimo capitolo della serie uscirà su BBC il 27 febbraio, come rivelato da un murale apparso su un edificio a Birmingham Condividi

Un murale per celebrare la stagione finale di Peaky Blinders è stato svelato a Birmingham. L'opera, dell'artista di strada Akse, è stata commissionata dalla BBC per annunciare la data di uscita dello show, il 27 febbraio. Il murale, che rappresenta Tommy Shelby, si trova su un edificio su High Street nella zona di Digbeth. Ancora non è noto quando uscirà la serie in Italia.

Peaky Blinders, la stagione finale approfondimento Peaky Blinders 6, trailer della nuova stagione del serial BBC Molto probabilmente anche la sesta stagione, quella finale, sarà composta da sei episodi, proprio come le precedenti. Sappiamo anche che il primo episodio si chiamerà Black Day. Il finale della quinta stagione si è concluso con Tommy Shelby pronto a uccidersi dopo essere stato tradito durante il suo fallito tentativo di assassinare Oswald Mosley. Ritroveremo quindi Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, Paul Anderson come Arthur Shelby, Finn Cole come Michael Gray, e Sophie Rundle come Ada Thorne. Tornerà anche Tom Hardy nei panni di Alfie Solomons, ma ci saranno anche delle new entry. Tra queste Conrad Khan, James Frecheville e Amber Anderson, in ruoli ancora sconosciuti. Peaky Blinders, scritta e creata da Steven Knight, è andata in onda per la prima volta su BBC Two nove anni fa. Sebbene Knight abbia affermato che questo sarà l'ultimo capitolo, in futuro arriveranno uno spettacolo teatrale e un film tratti dalla serie.

Peaky Blinders, l'assenza di Helen McCrory approfondimento Peaky Blinders, inizieranno nel 2023 le riprese del film conclusivo Nell'ultima stagione non ci sarà Helen McCrory, morta di cancro l’anno scorso all’età di 52 anni. L’attrice interpretava la matriarca Polly Grey e Cillian Murphy ha detto che è stato “davvero difficile” fare lo show senza di lei. “Sarebbe stata nella sesta serie se la pandemia non avesse bloccato tutto - ha spiegato l'attore a The Guardian - Mancavano solo cinque giorni alle riprese nel marzo 2020 quando è stato annunciato il blocco. Helen era il cuore di questo show ed è stato difficile farcela senza di lei. Davvero difficile. C’era questa enorme assenza sul set. L’abbiamo sentita tutti. È morta mentre stavamo girando. Era troppo giovane. Non puoi fare a meno di pensare a tutti i ruoli straordinari che avrebbe avuto. L'intera serie è omaggio fatto a lei per onorarla – aveva detto l’attore. La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fanno molto parte del percorso di Tommy. Sarà diverso senza di lei, lo sai. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona ed è un’enorme perdita per l’intera comunità attoriale, non solo per il nostro show. I miei pensieri sono sempre con Damian [Lewis] e i suoi figli. Spero solo che la serie sia all’altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei”.