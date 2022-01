Peaky Blinders 6, trailer della nuova stagione del serial BBC

È uscito il trailer ufficiale della sesta attesissima stagione di Peaky Blinders, l'apprezzatissima serie televisiva di genere crime della BBC.

Il video ufficiale rilasciato in queste ore mostra le nuove avventure targate Birmingham degli anni ’20 (del secolo scorso, ormai è il caso di dirlo dato che è scoccato il 2022). In questa stagione si passerà dai ruggenti anni Venti al decennio successivo, quello dei terribili Trenta.



Il protagonista assoluto è ancora una volta lui, il mitico Tommy Shelby interpretato da Cillian Murphy.



Questo sesto capitolo della saga crime made in England è tra gli appuntamenti più attesi del piccolo schermo di quest'anno, in assoluto il più atteso tra gli show di matrice britannica.



Nel cast di questa nuova stagione troviamo Cillian Murphy, Paul Anderson, Finn Cole, Sophie Rundle e Conrad Khan. Ma la notizia più gradita ai fan è che questo nuovo atto dell’epopea segna il grande ritorno di Tom Hardy!



L'appuntamento per i sudditi della regina Elisabetta è per la prossima primavera, quando Peaky Blinders 6 approderà sullo schermo della BBC (e di iPlayer).

In Italia la serie è attesa su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ma per adesso non c'è ancora una data.



Potete guardare il trailer ufficiale della nuova stagione della serie televisiva Peaky Blinders nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.