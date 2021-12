Peaky Blinders 6, l'uscita: nel teaser trailer il ritorno di Tom Hardy

Il teaser trailer con Hardy e Murphy

Si annuncia esplosiva la sesta stagione di “Peaky Blinders” la cui trama si arricchirà della comparsa di personaggi che ricompaiono dal passato. È questo il caso di Alfie Solomons, introdotto nello show nella seconda stagione e poi scomparso alla fine della quarta stagione. Ritenuto morto, Alfie sarebbe invece rimasto ferito e sfigurato e ciò giustificherebbe la sua ricomparsa nel nuovo ciclo di episodi che deciderà, tra le altre cose, la fine della storia le cui ultime battute saranno pronunciate in un lungometraggio.

Nella clip Shelby, interpretato da Cillian Murphy, accoglie l'uomo con queste parole: “Alfie, penso di aver scritto il tuo atto finale”. Non resta che attendere e cominciare ad avanzare ipotesi su cosa accadrà. In rete è già aperto il dibattito, come dimostrano il numero di like e commenti al post che contiene il teaser. I nuovi episodi non hanno ancora una data ufficiale di uscita ma saranno distribuiti nella prima parte del 2022.



“Peaky Blinders”: il film nel 2023

Il nuovo breve teaser che mostra Tom Hardy segue ad un primo teaser con immagini inedite in cui si vedeva Tommy Shelby camminare da solo nella notte per le fumose strade della città. Le anticipazioni cominciano dunque ad accumularsi e a lasciare intendere che le nuove puntate dello show potrebbero arrivare già il prossimo febbraio.

La sesta stagione mostrerà, secondo la sinossi ufficiale, il duro scenario degli anni Trenta con l'ascesa del nazionalismo, del fascismo e del razzismo. Nella tensione crescente, Tommy dovrà fare delle scelte. Steven Knight ha comunque annunciato che la fine della storia romanzata della famiglia Shelby sarà affidata ad un lungometraggio le cui riprese inizieranno nel 2023. Nella pellicola ci sarà Cillian Murphy, sarà ambientata e girata a Birmingham e - stando alle parole dell'autore - sarà probabilmente la conclusione della storia iniziata sullo schermo nel 2013.