Peaky Blinder 6, come è stata affrontata la morte di Helen McCrory

La BBC ha rilasciato il primo episodio della sesta stagione di Peaky Blinders, svelando la modalità con cui è stata ricordata l’interprete di Polly Gray Condividi

“Dedicated to the memory of Helen McCrory OBE Polly Gray” (dedicato alla memoria di Helen mcCrory OBE Polly Gray), così lo show televisivo ha scelto di ricordare la prematura scomparsa dell’attrice, avvenuta nell’aprile del 2021, dopo una difficile battaglia contro un tumore. La prima puntata della sesta stagione della serie di successo Peaky Blinders è andata in onda sui canali della BBC, a tre anni di distanza dalla quinta stagione.

approfondimento Peaky Blinders 6, Cillian Murphy parla dell'ultima stagione L’attore Cillian Murphy aveva già reso noto il dettaglio della commemorazione, mentre i nuovi episodi spiegano il perché dell’assenza di “zia Polly”, assassinata dall’IRA. La motivazione viene svelata grazie a un messaggio indirizzato a Tommy. L’IRA dichiara infatti che la responsabilità della morte di Polly è di Tommy, perché non è riuscito a capire quali fossero i suoi limiti. In ricordo della donna, la famiglia Shelby pianifica un memoriale. Le scene in cui i parenti danno fuoco a una carrozza, che contiene fotografie e dipinti di Polly, sono caratterizzate da tre minuti assordanti di totale silenzio.

Il ricordo di Cillian Murphy approfondimento L'addio a Helen McCrory sul set di Peaky Blinders: FOTO L’attore, interprete di Thomas Shelby, era apparso subito addolorato per la morte dell’attrice Helen McCrory, avvenuta quando la donna aveva solo 52 anni. Sulla sua pagina ufficiale Instagram Cillian Murphy aveva postato una bellissima immagine in bianco e nero, che lo ritraeva insieme alla McCrory, entrambi sorridenti ed eleganti. A corredo del post l’artista aveva scritto parole di grande cordoglio: “Tutti i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Helen. Non ti dimenticheremo mai, grazie di tutto, resterai per sempre un simbolo della famiglia Peaky Blinders.” Un tributo all’attrice era apparso anche sulla pagina Instagram della serie: “Il ruolo di Helen è stato di grande ispirazione per tutti noi, trasgressivo, divertente, felice e allo stesso tempo commovente. Noi abbiamo avuto il privilegio di lavorare con lei per 10 anni.” La conferma della grande assenza della McCrory è arrivata proprio con la prima puntata della sesta stagione di Peaky Blinders. Peaky Blinders 6 La quinta stagione della serie tv era terminata con Tommy al telefono, intento ad aprire dei sacchi contenenti dei cadaveri che gli spettatori non avevano potuto vedere. Nonostante tutto, era abbastanza chiaro che al loro interno potesse esserci anche il corpo di Polly. La voce dall’altro capo della conversazione aveva terminato dicendo: “Fin dal momento in cui hai iniziato a costruire il tuo impero hai sempre avuto una stampella con cui sorreggerti. La scorsa notte l’abbiamo eliminata.” Nella sesta stagione, dunque, era inevitabile un inizio che spiegasse ai fan della serie la morte di un personaggio molto amato, quello di Helen McCrory.