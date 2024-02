Sanremo 2024, come sono cambiati i cantanti. FOTO

11/12 ©IPA/Fotogramma

Quest’anno in gara anche Francesco Renga e Nek, come visibile nella foto in alto. In basso vediamo invece Francesco Renga nel 2005 quando vinse con Angelo, a destra Nek dieci anni dopo quando partecipò con Fatti avanti amore

Sanremo 2024, i meme più divertenti sulla 1° serata del Festival puntano su Ghali e La Sad