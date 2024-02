Sanremo alla MoViola, l’ultima di Ama

Gioca Geolier

Ieri sera fischi dopo la vittoria nei duetti, l’orchestra non ha tirato gli spartiti come con la Clerici. Ma c’è un motivo. Al netto della questione razzismo e commenti antiNapoli che bivaccano in Rete come ogni giorno bivacca in Rete feccia varia, il caso Geolier è più che altro generazionale. E’ un rapper, e per quanto ci siamo svecchiati a Sanremo un rapper vero e proprio alla fine non ha mai vinto, ma lui è in testa alle classifiche e allo streaming da un un anno intero e anche di più. E a Milano, non solo a Napoli e provincia.