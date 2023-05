12/12 Ph. Francesco Prandoni

La grande chiusura è riservata alla star più attesa dal pubblico. Direttamente da Los Angeles: Tiziano Ferro. Il primo brano è Destinazione Mare, ultimo singolo del cantante. Dopo un messaggio per l’Emilia-Romagna è il turno di Sere Nere, poi si chiude con Lo Stadio, brano perfetto per darsi appuntamento a San Siro, dove Tiziano Ferro si esibirà il 15, il 17 e il 18 giugno. Il pubblico, però, ne chiede un'altra e Tiziano intona a cappella la prima parte di Non me lo so spiegare

Addio mio amore, il nuovo singolo di Tiziano Ferro: il testo