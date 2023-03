Addio mio amore, il nuovo singolo di Tiziano Ferro: il testo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Nuovo singolo in uscita per Tiziano Ferro, che ha presentato il brano “Addio mio amore”, contenuto nell’album “Il mondo è nostro”. In quest’ultimo periodo, il cantautore di Latina appare piuttosto impegnato con la sua musica, come dimostra anche la prossima uscita dell’album in lingua spagnola, prevista per il 10 marzo. Ferro, infatti, è particolarmente amato anche nei Paesi latini, dove risulta essere uno dei cantanti stranieri maggiormente apprezzati, alla stregua di Laura Pausini. “Addio mio amore” è un brano struggente il cui video è incentrato sulla depressione e sulle sue conseguenze, un modo per il cantautore per accendere i riflettori su un disturbo sul quale c’è ancora molta confusione.