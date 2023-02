Tiziano Ferro festeggia il compleanno con un singolo e album

Le novità di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Sulle scene da oltre 20 anni, ha accompagnato un’intera generazione verso l’età adulta con le sue canzoni. Oggi, appartiene alla categoria dei cantanti “di mezzo”, tra i grandi senatori della musica italiana e le giovani promesse che tentano di farsi spazio con le loro canzoni. Il 2023 sarà un anno molto particolare per lui, che finalmente tornerà sul palco per un tour italiano estivo con partenza il prossimo 7 giugno da Lignano Sabbiadoro. Sarà un tour negli stadi a distanza di anni dall’ultimo appuntamento, complice il Covid e altri impegni che hanno tenuto il cantautore di Latina lontano dalle scene. Per il momento non si profila all’orizzonte un nuovo album per Tiziano Ferro, che si gode il successo del suo ultimo lavoro mentre prepara il ritorno sul palco, circondato dall’amore dei suoi fan e della sua famiglia.