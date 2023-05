Achille Lauro e Rose Villain, il testo di Fragole

La coppia più irriverente della musica italiana è pronta a conquistare il pubblico con un nuovo brano pop dal tono sensuale e dalle sonorità reggae. Lo scorso 12 maggio, infatti, Achille Lauro e Rose Villain hanno lanciato il singolo Fragole per Elektra Records/Warner Music Italy. Un inno smaliziato alla sensualità, come solo ci si poteva aspettare da due artisti di questo calibro.

Fragole, il nuovo singolo di Achille Lauro e Rose Villain

Dalla collaborazione tra Achille Lauro e Rose Villain non poteva che nascere qualcosa di esplosivo. E il nuovo singolo Fragole sembra davvero rispondere a questa descrizione. Scritto in collaborazione con Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, il brano è la perfetta combinazione tra la personalità ribelle di Achille Lauro - quella a cui siamo stati abituati dalle performance stravaganti di Sanremo - e la sensualità innegabile di Rose Villain. Il risultato? Un singolo dichiaratamente sensuale, che mescola le sonorità pop della hit del momento ai toni più caratteristici del reggae. Un mix di sexy and chill che funziona alla perfezione, ma solo perché a renderlo possibile sono due personalità eccezionali come Achille Idol e Rose.