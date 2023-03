Colapesce e Dimartino annunciano il tour: le location

Il tour che vedrà Colapesce e Dimartino esibirsi in alcuni dei teatri più importanti del territorio nazionale prende il nome di Club Tour 2023 ed è organizzato da Vivo Concerti. Gli appuntamenti partiranno dopo la stagione estiva e vedranno il duo musicale composto dai cantautori siciliani Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino portare i loro brani più conosciuti tra Torino, Roma, Napoli, Bologna e Milano. Non potranno mancare in scaletta, oltre all’ultimo brano sanremese Splash, i successi Musica Leggerissima e tutti i brani del loro primo album insieme I Mortali, pubblicato nel 2020.

Colapesce e Dimartino, il successo e il cinema

Il successo dell’ultimo brano del duo Colapesce Dimartino non arriva inaspettato: già nel 2021 il singolo Musica Leggerissima li aveva visti conquistare il palco dell’Ariston mettendo d'accordo pubblico e critica. Il brano ha guadagnato 5 Dischi di platino, con 150 milioni di streaming totali e nella versione spagnola di Ana Mena ha vinto i Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna”, diventando Doppio Disco di Platino in Spagna. La loro è un’avventura non solo musicale, ma anche cinematografica: il 20 febbraio è infatti uscito nelle sale italiane La Primavera della mia Vita, il film scritto e interpretato dai due cantautori siciliani, che in poco tempo ha scalato i vertici al box office. Un viaggio a metà tra fantasia surreale e leggera poesia, con special guest musicali e personaggi fiabeschi sotto la regia di Zavvo Nicolosi e la sceneggiatura di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi, da un soggetto di Di Martino, Urciullo e Nicolosi.