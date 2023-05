Radio Italia Live - Il Concerto, i 10 artisti pronti ad esibirsi

10 grandi protagonisti della musica saliranno prima sul palco all’ombra della Madonnina e poi a Palermo per Radio Italia Live. Il concerto, diventato uno degli appuntamenti fissi più amati, sarà trasmesso su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it, dalle 20:40, in contemporanea sarà in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando)