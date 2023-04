Colapesce e Dimartino, la cover K-Pop di Splash

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Colapesce e Dimartino si sono tuffati sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con Splash, singolo che ha animato le radio e movimentato gli auricolari degli estimatori del duo siciliano. Il successo della canzone ha poi travalicato i confini nazionali, ha attraversato gli oceani e ha addirittura raggiunto il continente asiatico. Infatti, nel corso della quarta puntata del talent show Phantom Singer trasmessa dalla rete sudcoreana JTBC, dove secondo la descrizione di Wikipedia “cantanti che hanno ricevuto una formazione in musica classica, attori di musical e dilettanti gareggiano per entrare a far parte di un quartetto di musica crossover", i tre artisti Junbeom Park, Seonghyun Kim e Woosung Kim hanno riproposto il brano in una versione lirica in lingua italiana che ha tradito però una spiccata cadenza coreana. L’omaggio del gruppo di concorrenti, che ricorda il trio italiano di fama internazionale formato da due tenori e un baritono Il Volo, non è sfuggito a Colapesce, che nelle stories Instagram ha condiviso il video della performance e ha commentato con la sua peculiare ironia: “Dopo il K-pop il mondo è maturo per il T-pop (Il pop dei terroni)”.