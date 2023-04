Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, prima foto da nonni

Primo scatto ufficiale da nonni per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La showgirl ha da poco pubblicato sul suo account Instagram una foto che la ritrae in compagnia dell’ex marito e del nipotino Cesare, accompagnata dalla didascalia “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama, i nonni corrono!!” Un post che ha ottenuto un successo incredibile, raccogliendo attorno alla coppia tutto l’affetto del loro pubblico. Pioggia di like e di commenti per questa coppia di nonni davvero speciale, e per il nuovo arrivato in casa Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti finalmente nonni

Finalmente Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si mostrano in compagnia del piccolo Cesare, il primo figlio avuto da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Una nascita particolarmente attesa dalla coppia di nonni, che non vedeva l’ora di stringere il piccolo tra le braccia. Ma ora quel desiderio si è finalmente realizzato. La Hunziker ha pubblicato una foto in cui Eros sorride felice, mentre tiene in braccio il nipotino, circondato dall’abbraccio di Michelle. Un tenero quadretto familiare, in cui i fan dell’ex coppia hanno voluto vedere un riavvicinamento tra i due.

Per la prima volta, quindi, la showgirl condivide uno scatto del nipotino, verso il quale si dimostra sempre particolarmente protettiva, per evitare di minare la sua privacy e quella della mamma Aurora. Certo, i riferimenti al piccolo Cesare non mancano mai sul profilo Instagram della Hunziker, ma questa è la prima volta in cui i suoi follower hanno l’occasione di vederla all’opera come nonna. Uno scatto incredibile, che trasmette tutto l’amore dei nonni per il nuovo arrivato in famiglia.