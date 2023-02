Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti cantano Più bella cosa. VIDEO

Una delle coppie più famose dello spettacolo italiano ha incantato il pubblico dei social cantando per strada in onore della figlia Aurora che sta per renderli nonni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in giro per Milano, hanno condiviso un video in cui accennano brevemente alcune strofe del successo Più Bella Cosa davanti ai passanti increduli e divertiti. Si legge sul loro volto la felicità di stare per diventare nonni poiché Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e manca ormai poco al lieto evento. Pur essendo separati ormai da molti anni, Ramazzotti e Hunziker hanno sempre dimostrato di essere rimasti in buoni rapporti in occasioni pubbliche e ora che la loro famiglia sta vivendo un momento particolare, si ritrovano a passare più tempo insieme inevitabilmente.