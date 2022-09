Aurora Ramazzotti è incinta, annuncio-video con il fidanzato Goffredo

Con un ironico video su Instagram, la giovane coppia ha annunciato la gravidanza sospettata da tempo dopo l'acquisto di un test di gravidanza in Sardegna la scorsa estate Condividi

Aurora Ramazzotti, seduta su un grande letto bianco, protesta con il fidanzato Goffredo Cerza che le porge un cheeseburger e due ciambelle: "No amore, io te l'avevo chiesto double, con doppia carne, doppio formaggio, guarda, non c'è neanche il bacon! Io avevo voglia..." Il ragazzo, allora, risponde: "Amore, ma non è che sei incinta?" Con un ironico video su Instagram, l'influencer e presentatrice ha confermato così la dolce attesa vociferata il mese scorso dal settimanale Chi, che alla fine dell'estate aveva paparazzato mamma Michelle Hunziker in una farmacia in Sardegna durante l'acquisto di un test di gravidanza. Da allora, le ipotesi sulla futura mamma sono state varie e confuse: Michelle o Aurora?

LE VOCI SULLA GRAVIDANZA approfondimento Eros Ramazzotti, nuovo disco e tour: è tutto un Battito Infinito Non è la prima volta che circolano voci su presunte gravidanze di Aurora. Nel video di rivelazione dell’arrivo del bebè (probabilmente intorno al gennaio 2023), l’influencer ha coinvolto anche i familiari e gli amici più stretti per ironizzare sui falsi gossip del passato. Le voci fuori campo di Nonna Ineke, di mamma Michelle, degli amici Tommaso Zorzi e Jonathan Kashanian e della migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e cupido nella storia d’amore tra Aurora e Goffredo (che si sono conosciuti a Londra nel 2017 proprio grazie all’amica in comune) esasperano la ragazza per scoprire se le insinuazioni di futura maternità apparse dal 2016 in poi sui giornali siano vere. “Nooo!” risponde Aurora fino alla definitiva apparizione di Goffredo con un vassoio pieno di desideratissimo junk food.

I FUTURI GENITORI approfondimento Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti la storia della coppia in 14 foto La giovane coppia, insieme da cinque anni, è innamoratissima. Goffredo, manager laureato in ingegneria elettronica, ha subito ricondiviso il video dell’annuncio della lieta notizia con l’emoticon di una rosa rossa, simbolo dell’amore e della passione per Aurora. “L’unica persona al mondo che mi strappa sempre un sorriso”, ha scritto l’anno scorso il futuro papà nel post di auguri per il venticinquesimo compleanno della fidanzata.

LE REAZIONI SOCIAL approfondimento Eros Ramazzotti, il nuovo singolo è "Ama" “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. L’annuncio della gravidanza sui social network spiega così le ragioni del lungo silenzio sull’argomento. I quasi due milioni e mezzo di followers del profilo di Aurora hanno subito perdonato i futuri genitori con migliaia di commenti di congratulazioni. Tra questi non mancano anche la gioia di mamma Michelle (“Finalmente nonna. Vi amo!!!!”), l’ironica domanda della showgirl Paola Di Benedetto (“Ma quindi sei incinta?”), l’affetto della migliore amica Sara Daniele (“Vi amo ciao”) e i cuoricini rossi del migliore amico Tommaso Zorzi e del cantante Biagio Antonacci, caro amico del futuro nonno Eros Ramazzotti. E così, come dice Aurora a Goffredo nel video: "Amore, certo che sono incinta! Lo sa tutta Italia poi, cos'è, fai finta di non saperlo?!"