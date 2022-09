Eros Ramazzotti, nuovo disco e tour: è tutto un Battito Infinito

approfondimento

Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz presenta il singolo Sono

La plaza del toros di Siviglia, quella che è stata resa immortale da Paquito Lindo, ieri sera ha brillato per Eros Ramazzotti che ha scelto la capitale dell’Andalusia per aprire il suo tour mondiale. Il palco ha una impostazione a forma di V tridimensionale e lui si pone sul vertice basso e appare, accompagnato da immagini magmatiche e metropolitane, sulle note di Battito Infinito, che proprio oggi ha visto la luce e viene celebrato da lampi rossi. Un cuore pulsante ci spiega come si Ama e quel battito accende il pubblico, schiacciato, compresso in gradoni da corrida, situazione tra le più disagevoli in tanti anni di concerti; per altro con ampi spazi laterali vuoti, bastava un po’ di buon senso per evitare a qualche migliaio di persone oltre due ore e mezza di atrofia alle gambe. Come sempre più spesso avviene la platea è subito tutta in piedi mentre chi sta in “curva” si limita a battere le mani. Una volta la torcida era la zona più lontana dal palco. Una volta. Sono è impreziosita dal duetto virtuale con Alejandro Sanz e le nuance spagnole accedono il pubblico di casa. Arriva anche un mazzo di fiori che con eleganza Eros adagia sul pianoforte. Intro Prog per Dove c’è Musica seguita da una pop-explosion ritmata da immagini di un mare nero come il petrolio (non quello pasoliniano, purtroppo o per fortuna) dal quale ti aspetti, da un momento all’altro, fuoriesca uno sharknado a divorare la gioia. Ma, a sorpresa, quello che fuoriesce è Eros che scende dal palco e canta, per una manciata di secondi, a un centimetro dalle prime file. Il ritmo di Quanto Amore sei è vibrante ma per quanto possa entusiasmare è nulla in confronto a Un’emozione per sempre, la prima delle grandi hit ramazottesche. Riconosciuta prima della prima nota si appoggia su immagini di aridità, di quel deserto per sempre: lui la canta un po’ in italiano e un po’ in spagnolo e la plaza apprezza. Dopo un altro muchas gracias e la richiesta che le luci illuminino sua figlia Aurora, giunta a Siviglia in aereo con noi giornalisti, propone, sullo sfondo di una schermo smeraldino di ramarro, Più che Puoi che si fonde in un finale dolce con Stella Gemella che ha un incipit tra la disco dance moroderiana e il più tradizionale degli r&b; poi si accende la batteria e si trasmigra su un altro continente, quello africano contaminato; il resto è una grande Pop con un finale con Eros chitarrista super elettrico. Da stratega del palco e dei sentimenti Ramazzotti sa quando è il momento di fare partire la tachicardia: il momento è ora, il pezzo Se Bastasse. Ed è pazzesco come il pubblico spagnolo la identifichi in un nano secondo; of course ascolto la canzone in spagnolo. Trasmette il senso dell’estate Ritornare a Ballare, dal neonato Battito Infinito, che precede quello che è, per me, il brano più bello del nuovissimo album: si intitola Madonna de Guadalupe e ha un finale jazz che spacca. L’ottimismo, la voglia di vivere sono una pozione che si chiama Magia e dai cui effetti, dolci, ipnotici, sireneschi nasce la mondiale I Belong to You, colorata da una verde via lattea che illumina La Maestranza di Siviglia; ad Eros, che sul finale bisticcia tra il together e il forever, si aggiunge la voce di Gaia Gentile. C’è ora il momento romantico ma, tranquilli, originale, non c’è una proposta di nozze bensì una coppia giunta dall’Olanda per festeggiare con Eros i venticinque anni di matrimonio: “Io sono durato molto meno”, chiosa l’artista, poi li fa sedere sul palco e dedica loro Solo con te, una struggente ballad con epilogo da mariachi.