Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz presenta il singolo Sono

A poche settimane dalla partenza della World Tour Première a Siviglia, Eros Ramazzotti è pronto a conquistare il pubblico mondiale con il nuovo singolo Sono con Alejandro Sanz approdato su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall’album Battito Infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale, insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti, hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di Sanz, l’artista spagnolo con il più alto numero di Grammy Awards, con un totale di 4 e 25 Latin Grammy, si unisce all’inconfondibile timbro di Eros, per un invito a credere nei propri sogni senza farsi abbattere o condizionare dai cambiamenti e dagli alti e bassi che la vita ci presenta. A volte basta poco per risollevarsi dai momenti di difficoltà: gli amici di sempre e il potere dei ricordi possono aiutarci a ritrovare noi stessi, “sono quello che sono / la mia anima, nuova musica, ma gli amici di sempre”.



Contemporaneamente alla release del singolo, è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Adrián Egea, da un’idea di Eros Ramazzotti e Sergio Pappalettera. Il film è un vero e proprio tuffo nel passato con protagonisti due giovanissimi Alejandro ed Eros che, bambini, rincorrono un pallone, proprio come si rincorre un sogno, con la spensieratezza che solo l’infanzia conserva. Percorrendo così una lunga linea del tempo, veniamo trasportati nel presente: due uomini maturi e di successo, che cantano la vita e la sua instabile bellezza senza mai dimenticare le loro origini. Per l’occasione, il nuovo singolo vedrà una speciale première su Telemundo: una delle principali emittenti di lingua spagnola del mondo dedicherà uno spazio esclusivo nei suoi programmi di punta che raggiungerà oltre 100 mercati via etere, via cavo e via satellite.



Il singolo Sono con Alejandro Sanz, così come Ama, il disco Battito Infinit e i brani storici che hanno contribuito al successo di Eros, comporranno la scaletta della World Tour Première e del Battito Infinito World Tour, la fantastica avventura live con cui Ramazzotti ha deciso di festeggiare insieme al suo grande pubblico questo nuovo viaggio discografico per la prima volta dal vivo, prodotto da Radiorama, storica struttura di Eros coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim. Dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea, il tour mondiale partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles approdando nella maestosa cornice del Microsoft Theater, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane.



I preordini di Battito Infinito sono disponibili in tutti i paesi del mondo e i biglietti per il Battito Infinito World Tour sono in vendita sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.



La radio partner della World Tour Première e del Battito Infinito World Tour è Radio Italia. Neos, la seconda compagnia aerea italiana di Alpitour World, è vettore ufficiale.



EROS RAMAZZOTTI – WORLD TOUR PREMIÈRE

CALENDARIO



15 Settembre 2022 – La Maestranza, SIVIGLIA

17 - 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO

20 - 21 - 23 - 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA

27 Settembre 2022 – Odeon di Erode Attico, ATENE

06 - 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, CAESAREA



EROS RAMAZZOTTI – BATTITO INFINITO WORLD TOUR

CALENDARIO



30 Ottobre 2022 – Microsoft Theater, LOS ANGELES (USA)

02 Novembre 2022 – Smart Financial Centre at Sugar Land, HOUSTON (USA)

05 Novembre 2022 – FTX Arena, MIAMI (USA)

08 Novembre 2022 – Rosemont Theatre, CHICAGO (USA)

10 Novembre 2022 – Hulu Theater at MSG, NEW YORK (USA)

12 Novembre 2022 – Hard Rock Casino, ATLANTIC CITY (USA)

14 Novembre 2022 – Wang Theater- Boch Center, BOSTON (USA)

16 Novembre 2022 – Bell Centre, MONTREAL (CANADA)

18 Novembre 2022 – Scotiabank Arena, TORONTO (CANADA)

23 Novembre 2022 – Arena Ciudad de México, MEXICO CITY (MESSICO)

25 Novembre 2022 – Estadio Nacional, SAN JOSÈ (COSTA RICA)

27 Novembre 2022 – Teatro Anayansi, PANAMA CITY (PANAMA)

30 Novembre 2022 – Coliseu General Rumiñahui, QUITO (ECUADOR)

02 Dicembre 2022 – Movistar Arena, BUENOS AIRES (ARGENTINA)

04 Dicembre 2022 – Movistar Arena, SANTIAGO (CILE)

07 Dicembre 2022 – Arena Eurobike, RIBERAO PRETO (BRASILE)

09 Dicembre 2022 – Vibra Sao Paulo, SAO PAULO (BRASILE)

11 Dicembre 2022 – Poliedro de Caracas, CARACAS (VENEZUELA)

04 Febbraio 2023 – Altice Arena, LISBONA (PORTOGALLO)

07 Febbraio 2023 – Arkéa Arena, BORDEAUX (FRANCIA)

09 Febbraio 2023 – Halle Tony Garnier, LIONE (FRANCIA)

11 Febbraio 2023 – Le Dôme, MARSIGLIA (FRANCIA)

14 Febbraio 2023 – Accor Arena, PARIGI (FRANCIA)

16 Febbraio 2023 – Ziggo Dome, AMSTERDAM (OLANDA)

18 Febbraio 2023 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, STUTTGART (GERMANIA)

21 - 22 Febbraio 2023 – Forest National, BRUXELLES (BELGIO)

25 Febbraio 2023 – Rudolf Weber Arena, OBERHAUSEN (GERMANIA)

27 Febbraio 2023 – Rock Hal, LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)

01 Marzo 2023 – Olympiahalle, MONACO (GERMANIA)

04 Marzo 2023 – SAP Arena, MANNHEIM (GERMANIA)

06 Marzo 2023 – 02 Arena, PRAGA (REPUBBLICA CECA)

08 Marzo 2023 – Steel Arena, KOSICE (SLOVACCHIA)

10 Marzo 2023 – Hallenstadion, ZURIGO (SVIZZERA)

14 - 15 - 17 - 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA)

25 Marzo 2023 – PalaAlpitour, TORINO (ITALIA)

28 Marzo 2023 – Nikaïa Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 - 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Štark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA)

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Ice Hall, Helsinki (FINLANDIA)

11 Maggio 2023 – Žalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)