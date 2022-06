Eros Ramazzotti, il nuovo singolo è "Ama"

Inoltre, nelle scorse ore il cantante ha annunciato il Battito Infinito - World Tour che prenderà avvio il 30 ottobre 2022 a Los Angeles per poi concludersi l’11 maggio 2023 a Kaunas, Lituania, tra le città coinvolte New York, Toronto, Buenos Aires, Lisbona, Milano, Barcellona e Stoccolma.

approfondimento

Eros Ramazzotti e Vertigo, un accordo che cambia il mondo della musica

Eros Ramazzotti ha scritto su Instagram: “Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia”.