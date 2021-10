Eros Ramazzotti, nel giorno del compleanno tre sorpese chiamate EROS21

La riscoperta di un catalogo fondamentale, che ha fatto la storia della musica italiana ed internazionale: Sony Music cura le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros Ramazzotti. Un viaggio in più tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, direttamente dal catalogo digitale dell’artista.



Il percorso di EROS21, un dialogo tra passato e presente per il cantautore dei record, è iniziato a luglio con DOVE C’E’ MUSICA, settimo album del musicista e cantautore romano, uno dei titoli più iconici della storia della musica italiana nel mondo e proseguito con NUOVI EROI, secondo album di Eros nel quale è contenuta la celebre Adesso Tu. Un successo incredibile che ha portato la musica di Ramazzotti a superare i 2 miliardi di stream. Entrambi sono stati riproposti in una versione vinile colorato completamente inedita, diventando a tutti gli effetti dei pezzi da collezione per i miliardi di fan di Eros, simbolo della musica italiana e tra gli artisti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.



Adesso è il turno di STILELIBERO, ER9S e TUTTE STORIE, tre album che hanno segnato la storia della discografia italiana e dell’artista, e che da oggi sono disponibili in una nuova e prestigiosa riedizione in vinile. Gli album sono disponibili anche su tutte le piattaforme digitali in versione rimasterizzata in italiano e spagnolo, offrendo cosi un’incredibile esperienza di ascolto, qualitativamente superiore.

Anticipato dal singolo Fuoco Nel Fuoco, che debutta in Italia direttamente in prima posizione, STILELIBERO vanta una tracklist con gioielli come Per me per sempre, Un angelo non è e Più che puoi, quest’ultima in collaborazione con la star internazionale Cher.



Il viaggio continua con ER9S, nono disco del cantautore e anticipato dalla celebre Un’emozione Per Sempre. Rimasto ai vertici delle classifiche italiane per 14 settimane, l’album si aggiudica ben due Dischi di Diamante nel nostro Paese, oltre a numerose certificazioni worldwide.



TUTTE STORIE è l’album che ha sovvertito le regole del mercato musicale italiano: trainato dall’energica Cose Della Vita, il cui video è stato girato dall’eclettico e pluripremiato regista Spike Lee, il disco ha riscosso un successo planetario incredibile con oltre 5 milioni di copie vendute.

La versione in spagnolo di Un’altra te, Otra Como Tu, ha superato i 200 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Tre tra gli album più significativi della storia della musica italiana, simboli di milioni di copie vendute in tutto il mondo, segni indelebili di un artista che ha sempre “voluto cantare la realtà, l’immaginazione ma soprattutto l’amore, che è la forza più grande che abbiamo”. Tre opere che evidenziano la caratura di Eros Ramazzotti, capace di (in) cantare intere generazioni.



STILELIBERO, ER9S E TUTTE STORIE sono disponibili sia in digitale che nella versione vinile italiana, che nella versione spagnola a livello internazionale.