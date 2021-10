Eros Ramazzotti, i videoclip delle canzoni più famose

Tra i suoi brani più amati troviamo anche L’aurora, contenuta sempre all’interno del progetto discografico Dove c’è musica, certificato con tre dischi di diamante in Italia per aver venduto più di un milione e mezzo di copie.

Una donna per Amico, Eros Ramazzotti porta Battisti a I Love My Radio

Facciamo ora un salto in avanti e arriviamo al 2003 quando esce Un’emozione per sempre che apre l'era discografica di 9.

Eros Ramazzotti, Dove c'è musica: in uscita oggi la ristampa in vinile

Passiamo al 2006 quando Eros Ramazzotti duetta con Anastacia sulle note del singolo I Belong to You (Il ritmo della passione). La canzone si rivela un successo straordinario conquistando numerosi riconoscimenti, tra i quali un disco di platino in Italia e un disco d’oro in Germania.

