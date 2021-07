Eros Ramazzotti, Dove c'è musica: in uscita oggi la ristampa in vinile

Il cantautore romano celebra l'anniversario di uno dei dischi più significativi della sua carriera Condividi:

Un regalo per i fan e, allo stesso tempo, un oggetto prezioso per tutti gli appassionati di musica che potranno riscoprire uno dei gioielli della produzione discografica italiana in una nuova accattivante versione, qualitativamente migliorata. “Dove c'è Musica”, pietra miliare della discografia di Eros Ramazzotti (FOTO), compie 25 anni e il suo autore insieme a Sony Music, è pronto a festeggiarlo con una edizione speciale, da collezione. Dal 16 luglio è disponibile il doppio vinile “Dove c'è musica” 25th Anniversary Edition”, edizione rimasterizzata dell'album che ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo consolidando la fama internazionale dell'artista romano proiettato nell'Olimpo dei grandi della musica italiana. Oltre che in forma fisica, l'album è disponibile in tutti gli store digitali.



La nuova versione doppio vinile approfondimento Eros Ramazzotti, la spiegazione del rifiuto a Monica Bellucci Dodici tracce capaci di sopravvivere a diverse generazioni, “Dove c'è Musica”, disco fondamentale per comprendere le evoluzioni e il percorso artistico di Eros Ramazzotti (le canzoni più famose), approda nel 2021 con una nuova veste, pronto a conquistare anche i fan più giovani alle prese con l'esplorazione del vasto orizzonte della produzione musicale del cantante romano. L'etichetta Sony Music aveva annunciato per quest'anno le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Ramazzotti. La celebrazione del cantautore parte proprio da questo album del 1996, che lo vide per la prima volta impegnato nella tripla veste di cantante, autore e produttore, composto da dodici tracce in cui spiccano delle hit indimenticabili come “L'Aurora”, “Stella gemella” e “Più bella cosa”, canzoni che hanno segnato una svolta nella carriera di Ramazzotti da allora sempre più protagonista della scena mondiale. Il doppio vinile colorato blu “Dove c'è musica” 25th Anniversary Edition” esce in italiano e in spagnolo. Nel pack è contenuto un poster esclusivo del tour del 1996.