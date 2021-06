Eros Ramazzotti, 25 anni di Dove c'è musica: edizione rimasterizzata

A 25 anni dall’uscita di uno dei suoi dischi più celebri, “Dove c’è musica”, Eros Ramazzotti annuncia una nuova e speciale versione dell’album che racchiuderà tutti i successi più apprezzati e rimasterizzati in doppio vinile blu e in digitale. Da martedì 22 giugno il pre-order

La prima uscita della raccolta, in arrivo il prossimo 16 luglio , sarà dedicata all’album “ Dove c’è musica ”, riproposto ora in versione doppio vinile 180 colorato blu e in digitale, sia con tracklist italiana che spagnola. Il cofanetto includerà anche un poster esclusivo del tour del 1996 dedicato alla presentazione live del disco.

Lo ha annunciato poche ore fa sui suoi profili social: per tutti i fan di Eros Ramazzotti è in arrivo una sorpresa. A 25 anni dalla pubblicazione del suo settimo disco “ Dove c’è musica ”, è in arrivo una raccolta speciale, dal nome “ EROS 21 ” che includerà tutti gli album più amati e rimasterizzati per l’occasione da Sony Music. Sarà un lungo viaggio musicale alla riscoperta di uno degli artisti più amati di sempre in Italia e nel mondo, tra brani di repertorio e nuovi singoli, arricchiti da immagini e contenuti esclusivi direttamente dal catalogo digitale del cantante.

Come racconta lo stesso Eros Ramazzotti nel comunicato ufficiale di presentazione del nuovo progetto, “ EROS 21 ” sarà una “raccolta discografica che racchiude gli album che amate di più, rimasterizzati in versione fisica con doppio vinile blu e in digitale”. Con la prima uscita del 16 luglio dedicata a “Dove c’è musica” 25th Anniversary Edition, Sony Music annuncia che per tutto il 2021, ci saranno rimasterizzazioni in 192 khz, con ristampe in vinile e pubblicazioni digitali dei dischi che più hanno segnato il percorso artistico del celebre cantautore romano.

Eros Ramazzotti, l’album “Dove c’è musica”

Pubblicato il 13 maggio del 1996, “Dove c’è musica” è il settimo album ufficiale di Eros Ramazzotti, considerato dalla critica, così come dai fan, la vera punta di diamante della sua intera discografia. Basti pensare che poco dopo l’uscita, finì subito al primo posto delle classifiche italiane e vi rimase per ben sedici settimane consecutive, registrando in totale più di 1 milione 500 mila copie vendute solo nel nostro Paese e oltre 7 milioni di copie distribuite in Europa e nel mondo. “Dove c’è musica” è a suo modo considerato l’album della maturità artistica di Eros Ramazzotti che, per la prima volta, si pone anche nelle vesti inedite di autore e produttore della sua stessa musica. Tra le canzoni del disco, che con gli anni sono diventate un vero successo e simbolo della musica di Ramazzotti, “Più bella cosa” dedicata all’allora compagna Michelle Hunziker, “L’aurora” per la figlia Aurora appena nata e “Lettera al futuro”, liberamente ispirata al racconto di Edgar Allan Poe “La maschera della morte rossa”.

Come racconta il comunicato ufficiale diramato dallo staff dell’artista: “Come ogni lavoro di Eros Ramazzotti, anche “Dove c’è musica” ha sovvertito le regole del mercato musicale italiano riscuotendo un successo mondiale incredibile. Ha ottenuto le certificazioni di triplo disco di diamante in Italia, disco di platino in Argentina, negli USA e disco d’oro in Brasile”. Proprio per questo motivo, la prima uscita della raccolta “EROS 21”, dedicata all’album “Dove c’è musica” 25th Anniversary Edition, sarà distribuita in vinile e digitale sia nella versione italiana e che in quella spagnola a livello internazionale.