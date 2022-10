Aurora Ramazzotti svela il sesso del bambino

L'inizio della nuova stagione è stato accompagnato da magnifiche notizie per Aurora Ramazzotti che, nel fine settimana, è stata protagonista, insieme al fidanzato Goffredo Cerza, di un baby shower , festa sempre più amata anche in Italia organizzata per conoscere e comunicare a tutti il sesso del nuovo arrivato. Con una pioggia di coriandoli azzurri, glitter e fumo in tinta, la presentatrice ha scoperto che il suo primogenito sarà un maschio , notizia che ha accolto con grande gioia dei presenti, papà Eros e mamma Michelle in testa.

Le prime foto sui social con Eros e Michelle

Per la festa per il nascituro Aurora Ramazzotti ha chiamato a raccolta gli amici più stretti e i parenti, come si conviene in queste occasioni speciali ed indimenticabili.

Sarà stato certamente memorabile, non solo per lei e per Goffredo Cerza, l'attimo in cui i presenti hanno avuto la conferma che in famiglia arriverà un bimbo, rivelazione che ha generato lacrime spontanee, grandi sorrisi e abbracci di famiglia. Aurora compie, dunque, un nuovo passo sul percorso che la porterà a diventare mamma e lo fa non senza l'appoggio dei suoi genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che la stringono forte in uno scatto che prova tutta la gioia del momento.