Radio Italia Live - Il Concerto, 10 grandi artisti sul palco a Milano

“La musica è un qualcosa per i giovani, tutti noi affrontiamo momenti anche complessi nella nostra vita grazie alla musica, grazie alla condivisione di uno stato d’animo con altre persone, racconta Achille Lauro che continua così: "e poi cos’è la musica? In fondo è questo, è condividere un sentimento. La musica fa parte di qualcosa di buono che cerchiamo di fare. C’è tanto lavoro dietro, magari le persone non vedono quanto lavoro ci sia dietro le canzoni e i concerti, c’è tanto impegno per fare belle cose”. Per la decima volta a condurre le danze, passateci il gioco di parole, con tanto d’orchestra, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che da veri mattatori promettono di far scintille. L’ evento presentato a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi è stata l’occasione per incontrare anche Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana, ideatore di Radio Italia Live - Il Concerto, che si dice entusiasta.

la diretta

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive. Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).