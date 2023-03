Pinguini Tattici Nucleari, il cambiamento si chiama Coca Zero

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Pinguini Tattici Nucleari tornano con Coca zero, il nuovo singolo, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 marzo. É un momento d'oro per la band che con Fake News, album uscito lo scorso dicembre e certificato Platino in sole quattro settimane, e con undici date per il nuovo tour degli stadi del 2023, porta avanti la sua incredibile storia, fatta di un gioco di squadra che regala EP, album e singoli indimenticabili, come i recenti Giovani Wannabe (brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report, 4 volte Platino) e Ricordi (certificato Triplo Platino), che hanno segnato il passo dell'estate e dell'autunno 2022: "Coca zero è un pezzo che parla di cambiamento. È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perchè sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani".



Mentre si avvicina l'attesissimo tour in Italia - undici le date complessive, cinque quelle già sold out, da Nord a Sud fino alle isole, per incontrare fan di ogni età in un abbraccio largo centinaia di migliaia di persone - e dopo una tappa negli USA a Lake Placid (New York) per le Universiadi, si è aggiunto un nuovo importante tassello all'incredibile storia dei Pinguini Tattici Nucleari: lunedì 10 aprile 2023 si esibiranno al The London Palladium (Londra).



IL TOUR NEGLI STADI - 2023

07.07.2023 - VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE - DATA ZERO

11.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT

12.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT

15.07.2023 - FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI - SOLD OUT

19.07.2023 - TORINO STADIO OLIMPICO - SOLD OUT

23.07.2023 - ROMA STADIO OLIMPICO - SOLD OUT

24.07.2023 - ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 - BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 - MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 - OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 - RCF ARENA - REGGIO EMILIA (Campovolo)