Rihanna lancia Lift Me Up, testo e traduzione della nuova canzone

A circa sei anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album Anti, Rihanna è ufficialmente tornata. La popstar ha pubblicato il brano Lift Me Up, tratto dalla colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever, sequel del campione di incassi Black Panther, vincitore agli Academy Awards nelle categorie Miglior scenografia, Migliori costumi e Migliore colonna sonora.

La voce di Umbrella ha pubblicato Life Me Up, scritta insieme a Tems , Ludwig Göransson e Ryan Coogler , e registrata in cinque diversi Paesi.

In attesa dell’esibizione all’Halftime Show del Super Bowl del prossimo anno, in programma domenica 12 febbraio, la cantante ha alzato il sipario sulla nuova era discografica.

Rihanna, il teaser della nuova canzone Lift Me Up per Wakanda Forever

Rihanna ha pubblicato il lyric video di Lift Me Up sul suo canale YouTube da decine di milioni di iscritti .

Tems ha raccontato il processo di creazione del brano: “Dopo aver parlato con Ryan e aver sentito le sue idee per il film e la canzone, volevo scrivere qualcosa che rendesse l’immagine di un caloroso abbraccio proveniente da tutte le persone che avevo perso nella mia vita. Mi sono immaginata le sensazioni che avrei provato se avessi potuto cantare per loro ed esprimere quanto mi mancano”.

Ecco il testo di Lift Me Up di Rihanna:

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love when you depart

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Lift me up) Lift me up in your arms

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need love