Rihanna incinta sulla copertina di Vogue

La superstar di Barbados ha condiviso in anteprima sui suoi social lo shooting e la strepitosa cover del numero di maggio di Vogue America , presto disponibile anche in edicola. Gli scatti suggestivi, opera della celebre ritrattista Anne Leibovitz, mostrano la popstar in tutto il suo splendore maestoso con abiti couture ma l'attenzione, anche questa volta, è tutta per il pancione, in assoluta evidenza, come accade ormai dallo scorso gennaio, quando la notizia della gravidanza è diventata pubblica.

Nel guardaroba per gli scatti selezionato da Alex Harrington e Jahleel Weaver (quest' ultima, la stylist personale di Rihanna) figurano creazioni di haute couture, calzature da capogiro e pezzi d'alta gioielleria, tutto modificato all'ultimo momento in base alle possibili variazioni fisiche della modella.

Anche per questo shooting Rihanna non ha tradito la sua ben nota cifra stilistica , esibendo quel mix perfetto di femminilità, sensualità e coolness che la caratterizza da sempre.

Rihanna è vitale e glamour più che mai e ribadisce, se ancora non fosse chiaro, che l'attesa del suo primo figlio non l'ha cambiata, anzi: la popstar si è ritrovata nelle ultime settimane a dire di sì più spesso a eventi e occasione mondane perché sa che, venuta al mondo la creatura, le cose dovranno necessariamente un po' cambiare. Un po', non del tutto, perché se c'è un messaggio che Rihanna ha voluto trasmettere a tutti i suoi fan e alle donne in particolare, è quello della gioia che accompagna l'arrivo di una nuova vita.

L'approccio alla maternità di Rihanna

La location è allo stesso modo sofisticata e ricca di fascino: una suite in stile anni Venti di un hotel nel cuore di Parigi che Rihanna ha visitato durante la sua gita in Europa in occasione della settimana della moda, quella della sua clamorosa apparizione in sottoveste di tulle trasparente e stivaloni per la sfilata di Dior. Qualche giorno prima la star era stata fotografata al braccio del compagno A$AP Rocky, ospiti entrambi della sfilata di Gucci, anche questo un appuntamento molto fotografato, soprattutto per il look, sempre notevole della futura mamma.

Nell'intervista per Vogue, Rihanna ha raccontato l'idea alla base delle sue scelte di stile che descrivono il suo approccio alla maternità, una posizione che per la super influente trentaquattrenne passa anche per i vestiti.

Giunta ormai all'ultimo trimestre della sua gravidanza, Rihanna spera di aver finalmente ridefinito il maternity dress code, eliminando i preconcetti su ciò che è appropriato, o addirittura decente, indossare quando si è in attesa. Comporre il guardaroba per lei è stata una sfida interessante col duplice obiettivo di non nascondere la gravidanza restando, soprattutto, se stessa, ossia una donna sexy e forte.