Rihanna, il teaser della nuova canzone "Lift Me Up" per "Wakanda Forever"

La cantante di Barbados è pronta a riprendersi lo scettro di regina della musica globale con la canzone scritta per il nuovo e atteso film targato Marvel Studios. Il brano è disponibile dal 28 ottobre

Dopo una stagione di voci a proposito del suo ritorno sulla scena musicale, Rihanna ha dato conferma ai suoi fan via social dell'arrivo, imminente, del suo nuovo inedito.

La notizia è stata diffusa con una breve clip, un teaser, che contiene qualche secondo del brano il cui titolo è Lift Me Up.

L'unico elemento visivo del teaser è una lettera, la R di Rihanna il cui design è stato subito riconosciuto dai fan della Marvel. La canzone, infatti, sarà la main track del cinecomic Black Panther: Wakanda Forever.

Il teaser del brano per Black Panther: Wakanda Forever approfondimento Black Panther: Wakanda Forever, il trailer finale del film Mancano due settimane all'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema italiani dal 9 novembre, e l'attesa per l'atteso sequel del film del 2018 con Chadwick Boseman non potrebbe essere più febbrile di così.

La conferma della partecipazione di Rihanna al progetto non fa che accrescere il prestigio di una pellicola di cui si parla da diverse stagioni specie in ragione dello sviluppo di una storia rivista dopo la scomparsa del protagonista, morto nel 2020 per un cancro al colon.

Lift Me Up, che dalla prima brevissima anticipazione sembra essere una canzone dall'atmosfera epica ed evocativa, racconta proprio questo senso di perdita e la volontà di esprimere alle persone che non ci sono più quanto ci mancano. Questo è quanto ha detto a proposito dell'inedito Tems che ha scritto insieme alla popstar di Barbados il brano.



La nuova fase della carriera di Rihanna GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti L'entusiasmo per il film targato Marvel Studios è accompagnato dall'attesa per il ritorno di Rihanna il cui ultimo disco di inediti, Anti, risale al 2016. Lontana dalla musica ma non dalle scene, la trentaquattrenne ha dedicato tutto il suo tempo ai suoi numerosi altri numerosi progetti, specie quelli nel campo della moda e del beauty oltre ad aver dato alla luce il suo primogenito, nato dalla relazione con A$AP Rocky.

Con Black Panther 2 e Lift Me Up, pubblicata dall'etichetta della sua etichetta, la Westbury Road, la cantante si appresta ad inaugurare una nuova stagione della sua carriera nella quale è attesa anche come guest star dell'Halftime Show del Super Bowl 2023 in Arizona.

Nell'attesa, Rihanna ha già iniziato a rubare la scena alla premiere di Los Angeles dell'ultima fatica Marvel Studios dove è apparsa in gran forma con i capelli mossi e un look firmato Rick Owens.