Britney Spears sul futuro: "Probabilmente non mi esibirò mai più"

La fine della conservatorship ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo della vita della Principessa del Pop. Britney Spears ha attirato grande attenzione mediatica per alcuni post recentemente pubblicati su Instagram nei quali ha spiegato di come non si sentisse a suo agio sul palco.

Un processo che ha messo fine a una situazione che ha limitato la libertà della popstar per molti anni. Britney Spears ha affidato al suo profilo Instagram una lunga riflessione nella quale ha parlato anche di Christina Aguilera, protagonista indiscussa insieme a lei della scena pop.

Come riportato da Rockol, la cantante ha scritto un messaggio, ora cancellato, in cui ha annunciato di esser traumatizzata dal passato e di non aver intenzione di tornare a esibirsi.

Inoltre, la voce di Gimme More ha condiviso un post che ha inizialmente ricevuto alcuni commenti negativi in quanto apparentemente critico nei confronti di Christina Aguilera. La cantante ha parlato di come si sentisse a disagio sul palco poiché circondata da ballerini non scelti personalmente". Dopo alcune critiche negative, la cantante ha spiegato di non aver avuto mai intenzione di attaccare Christina Aguilera, mandandole anzi un messaggio di affetto.

La popstar ha scritto: "Non credete che la mia fiducia sarebbe stata migliore se avessi potuto scegliere dove vivere, mangiare, chi chiamare al telefono, con chi uscire e chi avere sul palco con me? Alcune volte è difficile ora che vedo quanto della mia femminilità sia stata strappata via a quell'epoca e come ogni singola persona sia rimasta ferma senza fare nulla".

Successivamente la cantante ha aggiunto: "Non avevo assolutamente intenzione di criticare il bellissimo corpo di Christina". Britney Spears ha spiegato: "Una volta sono andata a vedere il suo spettacolo e la cosa principale che ho notato è stata la differenza delle nostre persone sul palco! Non ho nemmeno menzionato Christina, guardate il mio post! Sono stata ispirata dal suo spettacolo e lei è una bellissima donna potente. Grazie Christina per ispirarmi!".

La cantante ha aggiunto:"Mi sento come se la mia famiglia sapesse che fossi insicura e che le persone stessero cercando di proposito di alimentare questa insicurezza non permettendomi di scegliere le persone sul palco con me. Apprezzo che tutti voi siate comprensivi con me mentre cerco di capire questa nuova vita che sto vivendo!".

