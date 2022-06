Britney Spears si è cancellata da Instagram

A pochi giorni dalle sue nozze con Sam Asghari e dalle polemiche che la cerimonia ha scatenato tra famiglia e fan, Britney Spears torna a far parlare di sé. Questa volta per una misteriosa cancellazione da Instagram, social network che da sempre la vede molto attiva con la condivisione di scatti quotidiani Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Basta provare ad andare sul suo ormai celebre account Instagram - @britneyspears – per ricevere subito il messaggio di “Pagina non disponibile” a dimostrazione di come nelle ultime ore di ieri, giovedì 16 giugno, la nota pop star statunitense Britney Spears e voce iconica di Toxic, Gimme More, e Baby, One More Time, si sia cancellata dal social network dove da sempre è molto attiva con la condivisione di cambi look e attimi di vita quotidiana. La scelta, per ora, non accompagnata da motivazioni, arriva a pochi giorni dalle nozze ufficiali con il marito Sam Asghari. Possibile che la cantante abbia scelto di prendersi del tempo per se stessa e per la propria famiglia anche alla luce dell’incursione dell’ex marito alla cerimonia di nozze e delle critiche ricevute da alcuni fan e familiari.

Britney Spears ha rimosso il suo account su Instagram approfondimento Britney Spears e Sam Asghari hanno firmato un accordo prematrimoniale A quasi una settimana dal tanto atteso matrimonio con Sam Asghari, la cantautrice statunitense Britney Spears è di nuovo al centro del dibattito mediatico anche se, questa volta, a sollevare la curiosità non sono polemiche relative a suo padre, ne tanto mento alle nozze e all’irruzione inaspettata durante la cerimonia, dell’ex marito Jason Alexander, ma la sua inaspettata cancellazione da Instagram. Dove per altro da parecchio tempo è molto attiva con il suo account da milioni di followers, dal quale condivide video di divertenti e iconici cambi look, così come attimi della vita quotidiana. Nonostante Spears abbia già negli anni dimostrato di sapersi prendere dei momenti per sé e per la sua famiglia, lontano dai social, e nonostante il mancato arrivo di una motivazione per questa scelta, sono tante le voci che circolano negli ultime ore circa la volontà di Britney di lasciare da parte per un attimo il mondo mediatico per dedicarsi al risanare le polemiche nate nella sua famiglia in concomitanza con il matrimonio andato in scena a Los Angeles.

Britney Spears, cosa è successo con la sua famiglia a un passo dall’altare approfondimento Britney Spears, le foto dell'abito da sposa Versace È stato un matrimonio intimo ma non per questo senza polemiche, quello andato in scena lo scorso 9 giugno nella casa californiana della pop star Britney Spears, che ha così detto il suo “Lo Voglio”, prontamente ricambiato da quello del marito Sam Asghari. Nonostante i tentativi di incursione alla cerimonia e festa di nozze dell’ex marito Jason Alexander e nonostante un attacco di panico sventato dalla sposa poco prima dello scambio dei voti, Spears ha detto di aver vissuto un matrimonio da sogno al fianco delle persone a lei più care. Forte però la mancanza della famiglia e dei parenti più stretti, non solo quella del padre, Jamie Spears, allontanato dalla cantante dopo le vicende sulla custodia legale, ma anche quella della madre Lynne Spears, della sorella Jamie Lynn Spears e del fratello Bryan, che la pop star avrebbe più volte accusato di voler denunciare per aver acconsentito alla sua presunta tutela abusiva per quasi 14 anni.