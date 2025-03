FBI: Most Wanted e FBI: International cancellati da CBS

Addio a 2 serie dell’universo "FBI”: gli spin-off della fortunata serie crime creata da Dick Wolf non torneranno dopo la conclusione delle rispettive stagioni attuali. La decisione della CBS segna la fine di un’era per gli show, che hanno saputo ritagliarsi un pubblico fedele ma che evidentemente non rientravano più nelle strategie del network. Ma l’universo narrativo del franchise non si ferma qui: con il rinnovo della serie madre fino al 2026-2027 e l’annuncio di un nuovo spin-off, la saga sembra più viva che mai

Quando nel 2018 CBS ha lanciato FBI, la serie ha subito catturato l’attenzione degli spettatori grazie a una narrazione avvincente e a personaggi solidi, gettando le basi per un universo televisivo destinato a espandersi. Il successo è stato immediato, tanto che lo show ha ricevuto un rinnovo per tre stagioni consecutive, garantendo la sua presenza fino alla stagione 2026-2027.

Nelle ultime ore, è stato annunciato che i due show non torneranno dopo la conclusione delle rispettive stagioni attuali. La decisione della CBS segna la fine di un’era per due serie che hanno saputo ritagliarsi un pubblico fedele, ma che evidentemente non rientravano più nelle strategie del network.

Entrambi hanno ottenuto buoni ascolti e si sono spesso posizionati ai vertici della loro fascia oraria. Eppure, nonostante questi numeri positivi, CBS ha deciso di non rinnovare né FBI: Most Wanted, che si concluderà con la sua sesta stagione, né FBI: International, che si fermerà dopo la quarta stagione.

La popolarità della serie principale ha spinto il network a investire in nuovi spin-off, ampliando l’universo narrativo. Il primo ad arrivare è stato FBI: Most Wanted, che ha debuttato nel 2020, seguito poi da FBI: International nel 2021.

La serie ha visto nel suo cast iniziale Julian McMahon, noto per il suo ruolo in Nip/Tuck, affiancato da Kellan Lutz, Keisha Castle-Hughes e Nathanial Arcand. Dopo tre stagioni, McMahon ha lasciato il ruolo da protagonista e il testimone è passato a Dylan McDermott, che ha portato una nuova energia allo show.

Lanciato come primo spin-off della serie madre, FBI: Most Wanted si è concentrato sulle operazioni di una squadra speciale dell’FBI incaricata di dare la caccia ai criminali più pericolosi degli Stati Uniti.

Il cast iniziale comprendeva Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto e Christiane Paul. Tuttavia, con l’uscita di scena di Kleintank alla fine della terza stagione, il testimone è passato a Jesse Lee Soffer, noto per il suo ruolo in Chicago P.D.. Nonostante una buona tenuta negli ascolti, CBS ha deciso di non proseguire oltre la quarta stagione, lasciando i fan con un ultimo ciclo di episodi prima dell'addio definitivo.

Al momento, il progetto è ancora in fase di sviluppo e non ha ricevuto un ordine ufficiale da parte di CBS, ma sembra chiaro che il network voglia mantenere vivo il marchio FBI, esplorando nuove dinamiche narrative.

A capo del team creativo c’è ancora una volta Dick Wolf, affiancato da David Hudgins, Nicole Perlman, David Chasteen e Peter Jankowski. La trama segue le vicende di una task force segreta composta da un agente dell'FBI rigoroso e rispettoso delle regole e da un agente della CIA scaltro e abituato a operare nell’ombra. Insieme, i due dovranno lavorare per sventare minacce terroristiche all'interno degli Stati Uniti, con un focus particolare su New York City.

CBS continua a investire nei grandi franchise

La cancellazione di FBI: Most Wanted e FBI: International non significa un ridimensionamento della strategia di CBS. Al contrario, il network continua a puntare forte sui franchise di successo, rinnovando e ampliando i suoi universi narrativi più redditizi.

Alla fine dello scorso mese, CBS ha annunciato il rinnovo di ben nove serie, tra cui l’intera trilogia NCIS e titoli di punta come Tracker, George & Mandie’s First Marriage, Hollywood Squares, Elsabeth e Fire Country. Quest’ultimo ha addirittura ricevuto un ordine per due stagioni aggiuntive.

Oltre alla famiglia NCIS, che include NCIS, NCIS Origins e NCIS: Sydney, CBS ha già dato il via libera a nuovi spin-off come Boston Blue, derivato da Blue Bloods, e Sheriff Country, che espanderà il mondo di Fire Country.

Anche altre serie di successo avranno nuovi sviluppi: sono in cantiere spin-off di The Equalizer e The Neighborhood, mentre George & Mandie’s First Marriage farà parte dell’universo narrativo di The Big Bang Theory.