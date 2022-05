FBI, FBI: International e FBI: Most Wanted rinnovate per due stagioni

La serie principale FBI e i suoi spin-off FBI: International e FBI: Most Wanted sono state rinnovate per due stagioni ciascuna. Mentre per la serie principale si tratterà della quinta e della sesta stagione , Most Wanted andrà avanti con la quarta e la quinta stagione e International con la seconda e la terza. In particolare FBI è la serie tv drammatica più vista di CBS , grazie a 10,4 milioni di spettatori ogni settimana.

I numeri del grande successo delle tre serie tv

Come abbiamo già anticipato, i numeri che decretano il successo delle tre serie FBI sono altissimi: la serie originaria ha una media di spettatori di 10.4 milioni per settimana, con l’1.0 di rating nel target 18/49. FBI: Most Wanted si mantiene sul numero di 8.9 milioni di spettatori (0.9 di rating) e infine FBI: International vede 8.3 milioni di spettatori, diventando una delle nuove serie più seguite nella stagione 2021-2022.

In proposito, il presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl ha dichiarato in un comunicato stampa che “FBI è uno dei franchise meglio riusciti della nostra programmazione televisiva. La serie ha tenuto incollati agli schermi milioni di spettatori grazie alla visione straordinaria del produttore esecutivo Dick Wolf, ma anche grazie alla bravura degli attori di tutti e tre i cast e dei rispettivi team creativi. Siamo sicuri che i fan non vedono l’ora di vedere le prossime stagioni tanto quanto noi”.

Dick Wolf si è detto grato per il rinnovo: “Siamo tutti entusiasti, felici e incredibilmente riconoscenti a CBS e Universal Television. Personalmente, ci tengo a ringraziare il cast, gli sceneggiatori, i produttori e tutta la troupe che non si sono mai tirati indietro, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia da Covid-19.”

La trama di FBI

La serie da cui tutto è iniziato e che ha fatto scaturire un business milionario per CBS è FBI. Il progetto si basa sul funzionamento interno dell'ufficio dell'FBI di New York, che mette a frutto tutta la capacità, l'intelletto e la tecnologia strabiliante del Bureau per mantenere la città e gli Stati Uniti al sicuro. La serie, ideata da Dick Wolf e Craig Turk, è trasmessa sulla nota emittente tv dal 25 settembre del 2018. In Italia, la serie è visibile su Rai 2 dal 31 marzo del 2019.