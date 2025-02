Il commissario Maigret torna con un nuovo reboot

La classica serie poliziesca Maigret verrà riproposta 65 anni dopo il suo primo arrivo sugli schermi. Basata sui libri di Georges Simenon, è stata portata per la prima volta sullo schermo nel 1960 e - per decenni - ha seguito il detective di polizia Jules Maigret, impegnato a risolvere crimini a Parigi.

Il primo a interpretarlo è stato Rupert Davies, seguito da Rowan Atkinson, che ha ripreso il ruolo per due stagioni.

Il nuovo commissario Maigret

Il "nuovo" commissario Maigret ha il volto di Benjamin Wainwright. L'attore sarà un detective non convenzionale, una stella nascente della Polizia giudiziaria.

È già stata svelata una prima immagine di Wainwright / Maigret, con l'attore inglese in piedi di fronte alla Torre Eiffel, con un'espressione seria sul volto.

La storia seguirà Maigret mentre si addentra in covi criminali sotterranei, ma anche nello sfarzoso mondo dell'alta borghesia, in ville e hotel di lusso. Questa la sinossi. "Maigret è bravo non perché è un genio o ha metodi speciali, ma perché ascolta: non risolve tanto i crimini quanto le persone".

Il cast comprenderà anche una serie di talenti del piccolo tra cui la star di The Inbetweeners Blake Harrison, Reda Elazouar di Sex Education e Stefanie Martini di The Gold, cui si aggiungono Rob Kazinsky, Nathalie Armin, Kerrie Hayes e Shaniqua Okwok.

Benjamin è famoso per i suoi ruoli in The Conductor: Sulle ali della musica, Belgravia: The Next Chapter e nella serie TV World on Fire.

Il reboot andrà in onda negli Stati Uniti su PBS Masterpiece, ma non è ancora stata confermata una data di arrivo in streaming.