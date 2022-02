7/9 Foto: Andrew Kent

Berlino non poteva non esercitare un fascino su Bowie anche per via del muro che divideva due mondi: Est e Ovest, Capitalismo e Comunismo. Una frontiera costruita nel cuore della città che creava una frizione costante, nella quale artisti come lui trovavano grande ispirazione

"The Man Who Sold The World", il brano che visse due volte