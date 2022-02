Festival di Sanremo 2022, tutti i premi

approfondimento

Tutto (o quasi) il Festival dei record, in ordine alfabetico

Nel corso di questa settantaduesima edizione Mahmood e Blanco non sono stati però gli unici a vincere un premio. Infatti, la quarta serata del Festival ha visto i venticinque artisti in gara esibirsi con le cover di celebri brani italiani e internazionali, scelti tra i decenni ’60, ’70, ’80 e ’90, tra le esibizioni Emma con …Baby One More Time in duetto con Francesca Michielin (FOTO), La Rappresentante Di Lista con Margherita Vicario, Ginevra e Cosmo con Be My Baby e Matteo Romano (FOTO) con Your Song di Elton John con Malika Ayane. Al termine delle esibizioni, Amadeus ha annunciato il nome del vincitore della serata consegnando il relativo premio a Gianni Morandi, protagonista di un medley insieme a Lorenzo Jovanotti e Mousse T.