Tutto (o quasi) il Festival dei record, in ordine alfabetico

SANREMO 2022, GUARDA LO SPECIALE



A di Ama. Ci sono tante ragioni per il successo di questo Festival, la più importante è di sicuro lui. Bravissimo, con Ciuri, senza Ciuri, comunque la metti sono maturi i tempi per dire: Amadeus è un grande professionista, con buona pace di Pippo.

A anche di ascolti, tornati ai tempi in cui non c’erano gli smartphone, anche grazie agli smartphone.



B di Blanco. Sanremo ha il suo sorriso largo. Il più giovane vincitore di un Festival, insieme a Mahmood, ha fatto tornare le folle di ragazzine urlanti sotto gli alberghi del lungomare.



C di Covid. Perchè è evidente che questo Festival è come l’urlo di Fantozzi che scappa via per liberarsi dal dolore subito in un boato assoluto e liberatorio.



D di Drusilla. Finalmente. E’ il superamento definitivo della locura in tv.



E di Eurovision. Ci prenderemo anche i soldi del Pnrr ma dopo i Maneskin gli diamo Mahomood e Blanco. Quasi pari dai.



F di Fiorello. Il più bravo. Ma lo sapevamo.



M di Morandi. Saluta Blanco con “ciao Bro” e lui ricambia sul palco dicendo di voler diventare come Gianni Morandi. E chi non lo vorrebbe.



O di Oronzo Carrisi. Il virologo in declino di Cellino di Checco Zalone è il pezzo perfetto nel momento perfetto nel posto perfetto. “Pandemia ora che vai via /che ci faccio della rosolia...".



P di Papalina. Il FantaSanremo è un fantastico spin off del Festival che certifica il ritrovato successo della serie principale a cui è ispirato.



Q di quater. Il dilemma che viene dopo l’Ama ter.



S di Spazio ludico dei cantanti in gara. Espressione usata dal direttore di Raiuno Coletta per dire una cosa vera. I cantanti quest’anno in gara, complice la bolla, si sono divertiti anche tra di loro. E’ una novità, contagiosa.



T di Tutti italiani i superospiti (Cremonini, Mengoni, Jova, Pausini e Maneskin) e finalmente non viene detto per sottolineare un limite, il contrario. E T di tutti superospiti i cantanti in gara, perchè molti di loro se ne stavano in testa alle classifiche prima di dire sì a sanremo 22.



Z di Zanicchi, 82 anni, e Z di Generazione Z vincitrice a questo Festival corale. Anzi coralin, coralen.