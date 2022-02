2/13 Immagine tratta dal profilo Instagram @francesca_michielin

Nella serata dedicata alle cover, Francesca Michelin si esibirà inisieme ad Emma in "Baby One More Time" di Britney Spears. "Io e Francesca Michielin nel balletto di Britney Spears? Non sarà come ve lo aspettate" ha promesso

Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, serata per serata. FOTO