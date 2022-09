Da stasera si ritorna a parlare di musica, a suonarla dal vivo, a portarla sul palco per far scoprire tanti nuovi mondi. Parte su Sky e in streaming su NOW la stagione 2022 di X Factor , una edizione che riporta al centro della scena giovani artisti provenienti da tutta Italia (e non solo) che non vedono l’ora di farsi conoscere tramite il proprio talento.

Finalmente si apre il sipario sulla nuova edizione XF2022 ( LO SPECIALE ) che vede al tavolo una giuria inedita composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e sul palco la nuova conduttrice Francesca Michielin che come ha dichiarato in conferenza stampa, non vede l'ora di cominciare, "provo un'emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni ma il palco di X Factor ti fa sempre venire i brividi. Credo sia bellissimo vedere così tanto tanto talento quest'anno. Mi emoziono molto e dissento, mi prendo male se eliminano qualcuno. Ho una bellissima squadra”.

come e dove seguire X Factor 2022

L’appuntamento per l’inizio di X Factor 2022 è fissato per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per i Last Call apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei Live in partenza dal 27 ottobre.

X Factor 2022 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 21 settembre, in prima serata.