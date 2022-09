X Factor 2022, Play with... i giudici. VIDEO

TV Show

X Factor 2022, chi sono i giudici. FOTO

Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono i nuovi giudici di questa stagione in arrivo da settembre su Sky e in streaming su NOW. Il loro lavoro inizierà con le Audition, che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza, le cui registrazioni avverranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1).

Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice di X Factor e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola

Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere, anno dopo anno