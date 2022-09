A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle (dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW), scopri nei video il lato sportivo dei giudici e della nuova conduttrice Francesca Michielin Condividi

Il conto alla rovescia è già cominciato, la data X si avvicina ogni giorno che passa: la grande partenza di X Factor 2022 (LO SPECIALE) è alle porte con la nuova conduttrice Francesca Michielin. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi non vedono l'ora di prendere posto al tavolo della giuria, a partire dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW.

come ingannare l’attesa approfondimento X Factor Diary, un antipasto delle audition per ingannare l'attesa Ma come ingannare l’attesa aspettando che si apra il sipario sulla nuova edizione del talent show più amato del piccolo schermo? Innanzitutto sintonizzandosi dal lunedì al venerdì alle 21:05 su Sky Uno e in streaming su NOW, per assaggiare un antipasto delle audition raccontato dai protagonisti. Dopodiché, potete iniziare a conoscere meglio i nostri fab five attraverso la loro viva voce mentre ci raccontano qualcosa in più sul loro conto, e non solo in fatto di musica, ma di sport. Quali sono, al di là delle sette note, le passioni di ognuno? Scoprilo nei video qui di seguito.



approfondimento Lo Speciale di XF2022 Francesca Michielin e l'automobilismo La nuova condutrice di XF2022, che torna lì dove tutto è iniziato, da quell'indimenticabile trionfo del 2012 arrivato a soli 16 anni, ci svela una curiosità che sicuramente non tutti conoscono. L'artista infatti ci racconta di essere cresciuta non solo con la passione per le sette note, ma con quella per l’automobilismo. L'imprinting arriva in famiglia, all'età di 4, 5 anni, grazie a suo fratello e a suo padre. Per Francesca si tratta di uno sport in continua evoluzione, già...ma come se la cava alle prese con una Ferrari?

fedez e la boxe approfondimento Fedez torna al tavolo dei giudici di X Factor 2022. È la sua sesta edi Giudice e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, Fedez, oltre alla musica, ha praticato la boxe da quando era poco più che un ventenne e andava ad allenarsi in palestra. Cosa gli piace di questo sport? Sicuramente lo sfogo emotivo che regala, la disciplina e il rispetto dell’avversario. Valori che spera di trasmettere alla sua squadra per prepararsi a un’esibizione.

ambra e l’arrampicata approfondimento Ambra Angiolini al tavolo dei giudici di X Factor 2022 L'attrice e cantante, conduttrice televisiva e radiofonica, è pronta a vestire i panni di giudice per XF, nell'attesa, scopriamo qualcosa in più su di lei attraverso il video in cui ci spiega come l’arrampicata, "grazie all’ansia e agli attacchi di panico", le sia stata di grandissimo aiuto nella vita. Grazie a questo sport Ambra riesce a concentrarsi sul qui e ora, e a immergersi completamente nel presente. Nelle sfide quotidiane a X Factor intende essere lei il capo della sua cordata.

Dargen D’Amico e il biliardo approfondimento Dargen D’Amico al tavolo dei giudici di X Factor 2022 Dargen è uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea e anche lui è pronto al suo esordio assoluto al tavolo dello show. A proposito di sport, nel video, ci spiega come il biliardo lo abbia aiutato a combattere la timidezza. È uno sport che contempla fortuna, capacità e visione, tutti elementi che dovrebbero aiutare la sua squadra di X Factor...



Rkomi e la Muay Thai approfondimento Rkomi al tavolo dei giudici di X Factor 2022. VIDEO Uno degli artisti più eclettici e di successo della nuova generazione italiana, Rkomi comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti ed è oggi pronto a ricoprire il ruolo di giudice per XF2022. Nel video ci racconta di come la Muay Thai (un’arte marziale) implichi disciplina. Di questo sport vorrebbe trasmettere alla sua squadra la connessione con se stessi e il dialogo con l'esterno.