Seat Music Awards 2021, tutti i cantanti e gli ospiti dello show

Ancora blindatissima la lista degli artisti che parteciperanno all’edizione 2021 dei Seat Music Awards, ci sono dei nomi che circolano in rete ma gli organizzatori dell’evento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tra i rumors più o meno confermati che circolano troviamo la presenza di: Sangiovanni, Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Il Volo, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Nomi, come già detto, che non sono ancora stati confermati ufficialmente dallo staff dei Seat Music Awards 2021.