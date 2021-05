Zucchero, pubblicato il video acustico del brano L'Amore È Nell'Aria

Il cantautore, classe 1955, ha anticipato la distribuzione del disco INACUSTICO D.O.C. & MORE, in uscita il 14 maggio

INACUSTICO D.O.C. & MORE è il titolo del nuovo progetto discografico di uno dei protagonisti assoluti della scena discografia italiana e internazionale. Nelle scorse ore la voce di Così Celeste ha regalato al pubblico il videoclip della versione acustica della canzone L'Amore È Nell'Aria.

Il cantautore, c lasse 1955 , ha immediatamente ottenuto ottimi responsi tanto da contare già p iù di 25.000 visualizzazioni su YouTube.

Nelle scorse ore Zucchero ha distribuito il video della versione acustica della canzone che anticipa la distribuzione dell’album, in uscita tra pochissimi giorni, più precisamente il 14 maggio .

Zucchero, arriva l'album INACUSTICO D.O.C. & MORE: info e tracklist

Zucchero: “Ho registrato nel mio studio”

Pochi giorni fa Zucchero ha raccontato la nascita dell’album attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre 170.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e servizi fotografici.

Il cantautore ha dichiarato: “Ho sempre registrato la mia musica in giro per il mondo. Questa volta, costretto a rimanere a casa, ho registrato nel mio studio, lì dove le canzoni nascono, spesso, proprio in acustico”.