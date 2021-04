Zucchero, arriva l'album INACUSTICO D.O.C. & MORE: info e tracklist

Il celebre cantautore emiliano, ha annunciato nelle scorse ore e a sorpresa, l’uscita di un nuovo album. “INACUSTICO D.O.C. & MORE” sarà una selezione di tutti i grandi successi dell’artista, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Uscirà il prossimo venerdì 14 maggio in tutti gli store fisici e digitali

Un grande ritorno quello di Zucchero “Sugar” Fornaciari , che lo stesso artista ha voluto annunciare in prima persona sui social. Il cantautore di Reggio Emilia, si prepara a tornare in tutti i negozi di musica fisici e digitali, il prossimo venerdì 14 maggio con un album inedito. “ INACUSTICO D.O.C. & MORE ” sarà una selezione di tutti i più grandi successi musicali dell’artista, che verranno appositamente riarrangiati in un’inedita versione acustica, solo strumenti e voce. Già disponibile in pre-order, la tracklist completa include ben 25 tracce.

Le parole di Zucchero su Instagram

"Ecco, a sorpresa, il nuovo progetto a cui mi sono dedicato negli ultimi mesi, qui per voi da Lunisiana Soul. Enjoy. Zucchero”. È con queste parole che il cantautore simbolo di una generazione musicale in Italia, ha annunciato l’uscita del suo nuovo lavoro in studio, per lui il numero 15, dall’esordio nel 1983 con “Un po’ di Zucchero”. “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, distribuito dal 14 maggio 2021, sarà una raccolta di 25 brani D.O.C. dell’artista, tra cui grandi successi riarrangiati in veste acustica.

Già disponibile in pre-order, come annunciato dallo stesso Zucchero, è possibile per i fan ascoltarne un'anticipazione. “Spirito nel buio” e “L’amore è nell’aria” sono difatti presenti da venerdì 23 aprile sulle piattaforme digitali.



“INACUSTICO D.O.C. & MORE”, uscirà in formato Doppio CD, Triplo Vinile, Digitale e, in edizione limitata, anche in versione Triplo LP autografato. Inoltre, solo sul sito di Universal Italia, sarà possibile acquistare il doppio CD insieme ad un’esclusiva t-shirt.