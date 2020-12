Zucchero, un viaggio nella sua musica formato D.O.C. Deluxe

L’album di Sugar si presenta in più formati (e colori): doppio CD, Triplo Vinile Colorato, Digitale e Triplo vinile nero autografato (edizione limitata solo in esclusiva per Amazon)

Succede che qualcuno voglia darti la luna. E non bisogna seguire il dito per capire in quale direzione guardare. Perchè ce qualcuno che ce la porta a casa. Calante, crescente, piena...la illumina per noi Zucchero col suo nuovo, ricco lavoro che si intitola D.O.C. Deluxe. Una prima sopresa Nostro Signore del Blues ce la ha donata insieme all'amico Sting con brano September, accompagnato da un video ammaliante, girato da Gaetano Morbioli, che in un alternarsi di paesaggi naturali, offre speranza e umanità. September è una risposta artistica a questa pandemia (tutto su coronavirus), a un ciclo di giorni che si ripeteva, momenti che si avvolgevano su loro stessi ponendo settembre all'origine di una ripartenza; una estate al mare ci legittimava a essere ottimisti ma non è andata così. La musica ci ha accompagnato anche in autunno e ora che siamo a ridosso del solstizio d'inverno, dopo il quale le giornate cominceranno a riprendere minuti al buoi, giunge a farci compagnia questa nuova opera di Adelmo Fornaciari. September è una delle sei nuove canzoni contenute in D.O.C. Deluxe. , in aggiunta a tutti i brani del disco D.O.C.