Zucchero presenta D.O.C. Deluxe Edition e 6 nuovi inediti

L’album di Sugar si presenta in più formati e colori: doppio CD, triplo vinile colorato, digitale e vinile nero autografato. 11 brani più sei nuove canzoni per il D.O.C. Deluxe Edition. A raccontarci di più su questo nuovo progetto discografico è Zucchero

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, venerdì 11 dicembre ha pubblicato un nuovo progetto discografico, D.O.C. Deluxe Edition, contenente tutti i brani dell’album D.O.C. più 6 nuove canzoni tra cui September, il singolo attualmente in radio in cui Zucchero duetta con Sting. Gli altri 5 brani sono Non illudermi così, rivisitazione del brano “Don't Make Promises” riscritto per l’occasione da Zucchero con un testo in italiano, Wichita Lineman cover del brano di Jimmy Webb, e gli inediti Succede, Facile e Don’t cry Angelina. Tra i sei brani inediti pubblicati il più conosciuto è senza dubbio è September, prodotto da Sting, e missato dal 4 volte vincitore di Grammy Robert Orton. Il video è stato girato da Gaetano Morbioli e vede Sting & Zucchero insieme in un emozionante racconto a due voci alternato a paesaggi naturali che descrivono lo stato d’animo e la speranza che si cela dietro il senso della canzone. Il brano anticipa anche l’album di Sting, Duets, in uscita il 19 marzo 2021. Abbiamo chiesto a Zucchero di raccontarci questo nuovo album che ci ha anticipato essere per lui un vero e proprio viaggio.

approfondimento Zucchero, un viaggio nella sua musica formato D.O.C. Deluxe September è il brano in cui duetta con Sting, persona con cui condivide tante altre cose. Ma non è l’unico. Riesce di questi tempi a coltivare le sue amicizie?

Per via di questa pandemia ci siamo sentiti più del solito. Anche con Bono, Michael Stipe, Lady Gaga, su cose che già conoscete e su altre che conoscerete a breve perché sono in uscita. In un certo senso le vecchie conoscenze si sono rinnovate in questo periodo. Non illudermi così è una canzone che ha scritto durante il primo lockdown e oltre. Che significato ha per lei?

È una canzone libera, dove ho detto tutto quello che sentivo di dire senza trattenermi. Questo brano è una cover di Don't Make Promises, canzone scritta e cantata a metà degli anni 60 da Tim Hardin. Questo suo brano mi ha sempre colpito per le parole e il ritmo. È una canzone che risente molto dell’influenza del modo sonoro appartenente a New Orleans. Ho deciso di lavorare ad un testo in italiano trasformando il senso originale del brano in un concetto più attuale. Alla luce del momento storico che stiamo attraversando, trovo davvero molto adatta. Con Succede ha messo “le bandiere rosse nel comò”.

Si e non mi sento di sbandierarle in questo momento. Succede è un rhythm and blues un po’ ironico che cela molti doppi sensi. Una riflessione su ciò che si vorrebbe avere e non si ha. Un dialogo con un amore passato, per cui, pur non possedendo niente, si sarebbe fatto di tutto, senza chiedere nulla in cambio. D.O.C. parla di temi attuali e quindi di pandemia, che ruolo hanno avuto per lei gli undici brani di D.O.C.?

Gli 11 brani di D.O.C. rispecchiano esattamente il mio stato d’animo attuale, quello che penso, quello che sento, in modo più libero e diretto rispetto al passato, senza troppi fronzoli, in un certo modo più semplice ma più complesso. Soprattutto nei testi, nei concetti, c’è un ritorno all’impegno civile che rispecchia il modo in cui cerco di vivere anche la mia vita privata. La perduta libertà, quella che ci siamo dimenticati e che pensiamo di avere acquisito, ma non è affatto così. Per me Doc è un album che differisce dagli altri album già pubblicati, per i suoni ma anche per i testi. Rinnovarsi rimanendo sé stessi è una cosa difficile, ma penso di esserci riuscito con D.O.C. Qual è il filo logico che lega le canzoni di D.O.C. al nuovo album?

D.O.C. è un album in cui in ogni canzone c’è un inizio di redenzione. Parlo di luce, di una scia, che sto cercando in brani come September, Non illudermi così o Don’t cry Angelina. D.O.C. Deluxe Edition è una conseguenza di D.O.C., una conferma del mio essere.