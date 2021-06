La cantautrice, showgirl e attrice ripercorre la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. Tra successi e capolavori, la cantante confessa anche i momenti bui e "qualche fesseria" Condividi:

Il concerto di Bob Marley, l’incontro con Andy Warhol, il pancione “finto” a Sanremo nel 1986. Loredana Bertè ripercorre la sua vita e la sua carriera di cantautrice, showgirl, attrice. Bertè racconta in un’intervista al Corriere i suoi momenti più belli. “Ma qualche fesseria nella vita l’ho fatta”, confessa. “La più grande è stata lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”. L’artista è stata sposata con il campione di tennis dal 1989 al 1992 (tutti i concerti e i festival di luglio 2021).

“Pronta a tornare sul palco” leggi anche Loredana Bertè in concerto, le date del tour 2021 Bertè tornerà dal vivo con i concerti del “Figlia di... Summer tour” che partirà a fine luglio. Nel frattempo, è tornata a cantare all’Arena di Verona con Emma Marrone con cui duetta in Che sogno incredibile. “È la mia bambina e io la sua mamma rock. Quando mi ha proposto il brano ho accettato subito. Le contaminazioni mi incuriosiscono”, ha detto la cantante su Emma. “I concerti mi mancano come l’aria. La mia valvola di sfogo è il palco. Dopo 45 anni di carriera, quando sono dietro sono ancora terrorizzata. Solo quando sento che sono padrona del pezzo mi calmo e i dubbi e le incertezze si trasformano in grinta, mi mangio il palco”, ha spiegato.

Musica e femminismo leggi anche Emma e Loredana Bertè, è uscito il videoclip di Che sogno incredibile Loredana ricorda l’esibizione del 1986 a Sanremo, quando si presentò sul palco con un finto pancione sulle note di “Re”. In quell’occasione, i dissensi generati dalla sua performance spinsero la Cbs (allora sua casa discografica) alla rottura del contratto. “Non mi pentirò mai di quel gesto. È stato un atto di liberazione, il grido di emancipazione di una donna. Una donna incinta non è malata, anzi è il momento in cui è più forte, dà vita a un altro essere umano”, ha spiegato la cantautrice. “Un mese di prove a Roma, un balletto in stile Madonna pensato da Franco Miseria, ma tutti parlarono solo della pancia”. Nel video della sua ultima canzone, quel momento viene rappresentato da un disegno stilizzato di Chiara Ferragni: “Lei rappresenta l’emancipazione. È bella, libera, indipendente”. Nel 2020 solo 8 donne sono entrate nelle prime 100 posizioni musicali: “Non è un Paese per donne, ma noi lavoreremo perché lo diventi”.