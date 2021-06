Loredana Bertè in concerto, le date del tour 2021

Il calendario, in aggiornamento, vede tappe da nord a sud, la partenza è fissata per il 23 luglio

Figlia di… Summer Tour 2021 è il titolo della serie di concerti che porterà la rocker in giro per il Bel paese nei prossimi mesi. Poche ore fa Loredana Bertè ha annunciato la partenza del tour tramite il profilo Instagram che conta più di 285.000 follower .

L’artista ha successivamente dichiarato: “Ci siamo, quest’estate finalmente si riparte con il ‘Figlia di…Summer Tour’. Mi mancavano tantissimo i live, cantare per voi, sentire il vostro abbraccio non vedo l'ora di tornare sul palco ”.

approfondimento

Emma Marrone e Loredana Bertè, testo del duetto Che sogno incredibile

In seguito, Loredana Bertè ha aggiunto: “In scaletta tutti i miei successi, dai più storici a quelli più recenti, in attesa del mio nuovo album che uscirà entro la fine di quest'anno. Non vedo l'ora di vedervi tutti sotto il palco, nel rispetto delle norme anti-covid e in massima sicurezza”.

La cantante ha così svelato il calendario, in aggiornamento, con gli appuntamenti musicali. La partenza è fissata a Cervignano del Friuli.