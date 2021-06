Emma e Loredana Bertè, Che sogno incredibile è il duetto

Emma Marrone su Instagram: “Questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!”

Emma Marrone, il post su Instagram

Un annuncio inaspettato che ha immediatamente entusiasmato il pubblico, la voce di Amami è pronta per scalare le classifiche nella stagione più calda dell’anno. L’artista ha svelato l’uscita del duetto con Loredana Bertè condividendo un bellissimo scatto in cui le due artiste appaiono insieme.

Emma si è dichiarata entusiasta per questa collaborazione: “Attenzione: questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!”.

La cantante ha poi aggiunto: "Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè. La mia mamma rock!!!”.

Emma ha svelato che il brano farà il suo debutto tra pochi giorni, più precisamente venerdì 4 giugno. Grande attesa da parte del pubblico.