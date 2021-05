Carroponte, il calendario dell'estate 2021: si parte da Emma Marrone

approfondimento

Musica live, Emma riparte in tour!

Nel parco archeologico industriale dell'ex acciaieria Breda ci sarà spazio solamente per mille persone alla volta, in ossequio alle norme anti-Covid da rispettare anche all'aperto: così le date si moltiplicheranno, come nel caso di Emma Marrone che si esibirà per tre sere di fila dal 23 al 25 giugno e aprirà il calendario degli eventi estivi, in via di definizione. Tra i nomi già confermati anche Mecna (il cui concerto del primo luglio è già andato sold out), Piero Pelù, Motta, i Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Max Gazzé, gli Extraliscio, Davide Van de Sfroos e Zen Circus. “Tutti gli artisti si sono ridotti il cachet”, ha spiegato Tiziana Seregni che dirige l'agenzia Hub Factory, organizzatrice dei grandi live milanesi. “Il nostro è un lavoro di squadra: se non ripartiamo quest'anno, è un disastro. I costi lievitano, ma per noi era troppo importante dare un segnale positivo”.